لبنان | بوشكيان امام وفد من مخاتير زحلة: كل مواطن صالح خفيراً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وفداّ من رابطة مخاتير زحلة وقضائها مهنّئاً بفوزه بالانتخابات النيابية في زحلة.

وجرى خلال اللقاء عرض حاجات أهل القضاء والمدينة، لا سيما على صعيد تجهيز البنى التحتية والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصيانة الطرق وانارتها وتنظيف المجاري الصحية وقنوات المياه وتجميع ولمّ النفايات وتشغيل المحطات.

وتوافقوا على ضرورة المتابعة مع المحافظ ورؤساء البلديات والمصالح الاقليمية التابعة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة المتمركزة في القضاء.

وأعلن بوشكيان أنه يتولى المتابعة مع المسؤولين الحكوميين في الوزارات المعنية ومع رؤساء الأجهزة الأمنية حيث يقتضي الأمر، وأضاف:” تنمية زحلة تتطلّب منّا جميعاً أن يكون كلّ مواطن صالح خفيراً ويخضع نفسه للرقابة الذاتية، ويتدخَل حيث يمكن للمحافظة على السلامة البيئية وشروط السلامة العامة.

ودعا إلى المحافظة على نظافة مجرى وضفاف نهر الليطاني وعدم القيام بأي عمل يؤدي إلى تلوثه، والإفادة عن المخالفين.”

وأوضح أن فرق عمل الوزارة تقوم بعملها التفتيشي والرقابي والتوجيهي والتوعوي والردعي.