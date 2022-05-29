لبنان | أنطوان حبيب يشرح لصوت بيروت انترناشونال كل ما يجب معرفته عن قروض الإسكان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مايو - 2022 3:19 مساءً

في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان واللبنانيين من جراء الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الغير المسبوقة والتي جعلت اكثر من نصف اللبنانيين يرزحون تحت خط الفقر المدقع اتى مصرف الاسكان ليفتح نافذة امل للشباب اللبناني الذي بات عاجزاً عن تأمين مستقبله.

فبعد توقف قروض الإسكان لمدة ثلاث سنوات تعود اليوم مستهدفة جيل الشباب في القرى والمناطق النائية والبعيدة من بيروت لمساعدتهم على شراء عقار أو ترميم منزل من خلال قرض تصل قيمته الى مليار ليرة كحد أقصى ويقسَّط خلال 30 عاماً بفائدة 5 في المئة.

للاضاءة على كيفية الحصول على هذا القرض وشروطه وكل ما يجب ان يعرفه اللبناني عنه كان لصوت بيروت انترناشونال هذا الحديث مع رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب الذي قال: مصرف الاسكان تأسس منذ سنة 1977 بموجب قانون خاص وضعه الراحل الرئيس الياس سركيس ودولة الرئيس سليم الحص هو لمساعدة الشباب والشعب اللبناني ان يجدوا مسكناً للبقاء في ارضهم وذلك بواسطة قروض من مصرف الاسكان يمكنهم من شراء او ترميم منزل.

واذ اشار حبيب الى ان رأسمال المصرف كان يتألف ٥٠٪؜ من القطاع الخاص و ٣٠٪؜ من الضمان الاجتماعي و ٢٠٪؜ من القطاع العام، لفت ان عام ١٩٩٣ اصبح رأسمال المصرف ٨٠٪؜ من القطاع الخاص و ٢٠٪؜ من القطاع العام.

لافتاً إلى ان القطاع الخاص يتألف من المصارف وشركات التأمين و جمعية التجار وجمعية الصناعيين وغيرهم ويبلغ عدد اعضاء المصرف ١٠ اشخاص

وفي موضوع القروض التي يعتزم مصرف الاسكان منحها للبنانيين قال حبيب نحن بصدد اطلاق رزمة قروض ابتداءً من ٢٠ حزيران لمساعدة الشعب اللبناني سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط فقط.

وبالنسبة لقرض شراء المسكن اوضح حبيب بأن سقفه مليار ليرة بفائدة ٥٪؜ ومدته ٣٠ سنة على ان تكون مساحة المنزل ١٢٠متر كحد اقصى وموجود في القرى والريف وان لا يكون لدى المقترض اي مسكن او منزل، وعلى أن يكون الحد الأدنى للدخل العائلي 6 ملايين ليرة لبنانية والحد الأقصى 20 مليون، أي مدخول العائلة بحسب العاملين من الأفراد مرفقة بإثبات على أجورهم الشهرية”، لافتاً الى أنه “على المقترض تقديم مداخيل مسبقة منتظمة على مدة 3 سنوات، وأن يكون لبنانياً لأكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى أن يكون سجلّه العدلي خالياً من أي نقطة سوداء”.

اضاف يجب تسديد دفعة مسبقة تساوي 20% من قيمة القرض، بالإضافة الى أن كلّ سند لا يجب أن يتعدّى ثلث الدخل العائلي، أي مجموع رواتب أعضاء الأسرة”،مشيراً أن “قرض الترميم يصل الى 400 مليون ليرة مع فائدة بنسبة 4.99%، تُسدد على مدة 10 سنوات.

وبالنسبة لكيفية تقديم الطلبات للحصول على القرض اوضح حبيب انها تتم الكترونياً عبر تطبيق الكتروني انشأه المصرف لتفادي مشقة الانتقال من قريته الى المصرف في ظل ارتفاع اسعار مادة البنزين و كذلك تفادياً للمحسوبيات و ( الواسطة) مشيراً انه تم التوقيع مع شركة لتنظيم هذا الموضوع و سيبدأ تلقي الطلبات ابتداءاً من ٢٠ حزيران بعد ان يتم الاعلان عن اللينك الذي ستتم عبره تقديم الطلبات.

وشدد حبيب على ان الشرط الاساسي لأي قرض ان كان شراء المسكن و الترميم والطاقة الشمسية ان لا يكون المقترض مستفيد من اي قرض مدعوم سابقاً كي يتاح لكل الشعب اللبناني ان يستفيد من القروض.

اما عن قروض الطاقة الشمسية اوضح حبيب ان سقفها بين ٧٥ و ٢٠٠ مليون وتٌقدم الكترونياً وهي متاحة لكل الشعب اللبناني في كل المناطق اللبنانية بشرط الحصول على موافقة ٧٥٪؜ من جمعية المالكين مشيراً انه تم توقيع بروتوكول بين المصرف والمركز اللبناني للحفاظ على الطاقة الذي يعطي الموافقة على اسم الشركة ووزارة الطاقة التي تلزم الراغبين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية بأن تتوافق مع شروط السلامة العامة والشروط البيئية.

لافتاً إذا كانت قيمة القرض 75 مليون ليرة ستكون الدفعة الشهرية مليون و400 ألف، وإذا كانت قيمته 200 مليون ليرة يسدد المقترض3 ملايين و800 ألف ليرة شهرياً.