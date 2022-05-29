لبنان | اليكم التسعيرة الصباحية لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 10:17 صباحاً - منذ 37 دقيقة

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح يوم الأحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 27600 – 27650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتدخّل مصرف لبنان المركزي، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، عبر تعميمين جديدين للجم الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، الأمر الذي انعكس سريعاً على السوق، ما أدى إلى هبوط كبير للدولار من 37 ألف ليرة إلى أقل من 30 ألفا خلال ساعتين فقط.

ووجَّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً إلى “جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها إلى الدولار الأميركي، التقدم بهذه الطلبات إلى المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وذلك على سعر منصة صيرفة، على أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة”، لافتاً إلى أن هذا العرض مفتوح ومتاح يومياً، وذلك بناءً على التعميم 161 ومفاعيله وعلى البنود رقم 75 و83 من قانون النقد والتسليف.

من ثم أصدر سلامة بياناً ثانياً توجه به إلى المصارف التي عليها ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وذلك لثلاثة أيام متتالية، أن تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يومياً حتى الساعة السادسة مساءً لتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر صيرفة لمن سلم الليرات اللبنانية، كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضاً على سعر المنصة.