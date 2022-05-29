لبنان | كيف سيكون حال طقس في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 10:17 صباحاً - منذ 46 دقيقة

يستمر الطقس الربيعي الحار نهار اليوم مع استقرار بالحرارة التي تبقى فوق المعدلات الموسمية. ويستمر هذا الطقس في الايام المقبلة نتيجة كتل حارة نسبيًا ستؤثر على لبنان لتنحسر الاربعاء المقبل.

في التفاصيل:

الأحد:

١-الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٣٠ درجة بقاعا بين ١٧ و٢٧ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٣٤ درجات.

٢-الجو : قليل السحب

٣-الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤-الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

٥-الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

٦-الرؤية جيدة

٧-البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الإثنين:

طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة مستقرة تتراوح بين ٢٠ و٣٢ درجة ساحلا ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الثلاثاء:

طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة مستقرة نسبيا تتراوح بين ٢٠ و٣١ درجة ساحلا ١٥ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.