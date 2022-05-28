لبنان | وزير الطاقة يبشر بساعتين ونصف من التغذية الكهربائية!

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 11 دقيقة

أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن “التغذية الكهربائية ستعود بمعدل ساعتين ونيف ابتداء من يوم الثلاثاء، وذلك بعد انهاء الفحوص اللازمة لشحنة الغاز أويل التي وصلت إلى مؤخراً”.

ولفت فياض في حديث تلفزيوني إلى أن “ما يحصل في قطاع الطاقة مردّه إلى أنّ لبنان حالياً يعتمدُ على مصدر وحيد للطاقة من خلال الاتفاق مع العراق”.

وكانت معلومات صحفية تحدثت عن أن “باخرة الفيول التي وصلت مؤخراً إلى لبنان، ستمدّ معمل دير عمار بالمادة المطلوبة لتوليد الطاقة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعدما قدّمت الفيول أيضاً لمعمل الزهراني”.

وأوضحت المعلومات أنّ الفيول الذي وصل إلى لبنان من شأنه أن يساهم برفع معدل التغذية إلى 4 أو 5 ساعات يومياً، إذ أن الشبكة ستحظى تلقائياً عقب تشغيل دير عمار بـ400 ميغاواط تقريباً من الطاقة.

وحالياً، فإنّ مستوى الطاقة على الشبكة يتراوح بين 100 و 150 ميغاواط، والمصدر الأساسي لتلك الطاقة هو المعامل الكهرمائيّة.