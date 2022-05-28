لبنان | البطريرك الراعي يخضع لعملية مطلع الاسبوع الجاري

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

صدر عن المكتب الاعلامي للصرح البطريركي الماروني في بكركي ما يلي:

“خضع غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مطلع الاسبوع الجاري الى عملية استبدال صمام للقلب من دون جراحة، في مستشفى “اوتيل ديو”، اجراها له بنجاح مشكورا البروفسور جورج بدوي بمرافقة طبيب غبطته الخاص الدكتور الياس صفير. ان غبطته الذي امتثل الى التعافي يتوجه بالشكر العميق الى ادارة مستشفى اوتيل ديو والى الجسم الطبي والتمريضي والى الراهبات والموظفين والى كل من اطمأن عنه سائلا الله ان يكافىء الجميع بالصحة والعافية”.