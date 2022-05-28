لبنان | تراجع كبير في أسعار المازوت والغاز

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

استقرّ سعر البنزين 95 و98 أوكتان، فيما تراجع سعر المازوت 122 ألف ليرة لبنانية، وسعر الغاز 73 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 597000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 608000 ليرة.

المازوت: 640000 ليرة.

الغاز: 398000 ليرة.

وكان وقد اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: “بناء ً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، بيان موجّه الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي.

يُطلب منهم التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة، وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا”.

ويواصل دولار السوق السوداء تراجعه إذ سجل صباح اليوم 27700 ليرة لبنانية للشراء و27500 ليرة لبنانية للبيع.