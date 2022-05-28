لبنان | طقس حار والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يسيطر طقس ربيعي حار نهاراً ومريح ليلاً على لبنان اليوم، مع استقرار بالحرارة وتبقى فوق المعدلات الموسمية، ويستمر في الايام المقبلة نتيجة كتل حارة نسبيًا ستؤثر على لبنان.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٣ و ٣٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٧ درجات.

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الاحد: طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة مستقرة تتراوح بين ١٨ و ٣١ درجة ساحلا ١٣ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الاثنين: طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة مستقرة نسبيا تتراوح بين ١٨ و ٣٢ درجة ساحلا ١٣ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٨ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س