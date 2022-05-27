لبنان | بيان من سلامة الى جميع المصارف.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 6:08 مساءً

صدر عن حاكم مصرف لبنان البيان الآتي:

على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل وذلك لثلاثة ايام متتالية ان تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر sayrafa لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa.

وكان حاكم المصرف قد اصدر بيان الى حاملي الليرة اللبنانية جاء فيه : “بناء ً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، بيان موجّه الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي.

يُطلب منهم التقدّم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة. وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا”.