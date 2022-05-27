لبنان | دولار السوق السوداء يتحضر للـ”40″.. والمصارف تحولت لـ”زومبي”!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

“كل ساعة بسع”ر.. هكذا بات جواب اللبنانيين عند سؤالهم عن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي بدأ حملة تصاعدية مقابل الليرة اللبنانية مع تدني قيمتها بشكل قياسي منذ انتهاء الاستحقاق النيابي وحتى اليوم.

وحتى الساعة يتم التداول في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الجمعة بـ 37800 – 37900 ليرة لبنان مقابل كل دولار أميركي، في حين أنه افتتح صباح اليوم على سعر 37200 – 37300 ليرة، تزماناً مع ذلك بدأ بعض التجّار باحتساب الأسعار بين البيع والشراء على سعر 40 ألف ليرة لبنانية لكل دولار.

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي منير يونس لـ”العربية.نت” “أن المصارف اللبنانية باتت عبارة عن “مصارف زومبي”، وهي تسمية غالباً ما تطلق على المصارف التي يتدخل البنك المركزي من أجل إبقائها على قيد الحياة.

وتطالب المصارف اللبنانية المصرف المركزي باسترجاع 86 مليار دولار كشهادات إيداع وضعتها لديه مقابل فوائد عالية، وهي تعود لأصحاب الودائع، لكن لم يبق منها سوى 8 مليارات بحسب الخبير الاقتصادي منير يونس.

وأشار يونس إلى “أن صندوق النقد الدولي حذّر بتقاريره منذ سنوات من تبديد الودائع نتيجة سياسات المصرف المركزي، لكن الأخير أصرّ عليها ونفى ما يروّج عن أنه مُفلس، وخطة الإنقاذ التي أقرّتها الحكومة تتضمّن شطب نحو 60 مليار دولار من خسائر مصرف لبنان”.

من جهتها رأت وكالة “فيتش” الأميركية للتصنيف الإئتماني، أنّ نتائج ​الانتخابات​ في 15 أيار غير الحاسمة في ​لبنان​، تزيد صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية مستقرة مسيطرة في البرلمان.

وحذّرت “فيتش”، من أنّ خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين ما زال صعبا بعد الانتخابات غير الحاسمة.

وأشارت فيتش إلى أن الانتماءات السياسية للنواب اللبنانيين ليست واضحة دائما.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر الأسبوع الماضي، خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة وذلك بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن على النواب الإسراع في اتخاذ الخطوات المطلوبة لتسمية رئيس الحكومة الجديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن بلاده ستواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “لتشكيل خارطة الطريق للحل والتعافي وإنجاز الاتفاق النهائي”، محذرا من أنه “ستكون التكلفة أكبر كل يوم إذا لم ندخل خطة التعافي وتطبيقها بالكامل”.