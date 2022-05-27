لبنان | بو حبيب: تخوف دولي من تعطل المؤسسات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفت وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، في حديث له عبر قناة “الشرق”، إلى أنّ هناك “خوفًا من قبل أميركا و​صندوق النقد الدولي​، من تعطل المؤسسات اللبنانية في المرحلة المقبلة”، مشيرًا إلى أنّ “المطلوب من مجلس النواب، إقرار القوانين التي أحالتها الحكومة، والتي يريدها صندوق النقد”.

وذكر أنّ “عملية نقل الغاز من مصر تواجه صعوبات حاليًا، والقاهرة تطالب بضمانات من ​وزارة الخزانة الأميركية​”، موضحًا أنّ “لأميركيين سيعملون من خلال ​مجلس الأمن​، على إنشاء صندوق دولي لدعم ​الجيش اللبناني​”.