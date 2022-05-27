لبنان | اعتصام أمام سرايا الهرمل.. وهذه المطالب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

نفذ موظفون وأساتذة في القطاع العام الذين شاركوا في اليوم الإنتخابي كرؤساء أقلام وكتبة إعتصاما أمام سرايا الهرمل “إحتجاجا على طريقة دفع مستحقاتهم المالية عن عملهم في الإنتخابات النيابية”.

وتلا محمد جعفر بيانا بإسم المعتصمين طالب فيه بـ”دفع اتعاب الانتخابات عبر “OMT” او في مالية القضاء حيث عمل الموظف”.

وأضاف: “نحن 348 موظفا من قضاء الهرمل عانينا الكثير بارسالنا الى الدامور والاقليم حيث المسافات البعيدة، وخصوصا ان معظم الموظفين من الاناث، فوجئنا اليوم بقرار وزارة الداخلية دفع المستحقات في مراكز تسلم صناديق الانتخاب، فإننا نطالبها بعدما أنجحنا لها الانتخابات على رغم معاناتنا وضيق حالنا: بدفع هذه المستحقات عبر OMT او في مركز قضاء عمل الموظف”.

وتابع: “كما ارسلت الداخلية جدول اسماء الموظفين الى كل قضاء، تستطيع ارسال جدول المشاركين في العملية الانتخابية الى الاقضية، او هو اسبداد بالموظف المعدوم”.

وسأل: “هل تخبرنا الداخلية ما هي تكلفة الذهاب من الهرمل الى الشوف؟

– هل تخبرنا الداخلية اذا اوكل بعض الموظفين زميلا لهم بقبض مستحقاتهم فما هو الضمان على الطريق من التشليح؟”.