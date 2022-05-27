لبنان | توضيح من بلدية العاقورة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 01:17 مساءً - منذ 20 دقيقة

أشارت بلدية العاقورة في بيان الى ان “بتاريخ 27/5/2022 صدر خبر على موقع لبنان 24 مفاده ان شبانا من منطقة العاقورة قاموا باطلاق النار على راع من بلدة اليمونة، يهم بلدية العاقورة التأكيد ان هذا الخبر عار من الصحة ولا اساس له على الاطلاق ، وان هذه الاخبار المتداولة والمفبركة تهدف الى خلق جو من البلبلة بهدف تحيّيد الامور عن نصابها ، وبالواقع فانه بتاريخ 26/5/2022 دخل رعيان الى اراض خاصة ، ملك بلدة العاقورة بهدف الاعتداء على اراضي البلدة وقد قامت البلدية بطلب مؤازرة امنية من رجال الدرك ومخابرات الجيش التي عمدت فوراً الى طرد المعتدين من اراضي العاقورة ولم يحصل اي اطلاق نار .

ويهم بلدية العاقورة ان تعود وتؤكد بأنه لا يوجد اي خلاف عقاري بين العاقورة واليمونة فالحدود قد جرى ترسيمها نهائياً بموجب قرار قضائي صادر في العام 1936 واذا كان يوجد اي اشكال فهو يندرج فقط بخانة التعدي على عقارات العاقورة .

لذا تؤكد بلدية العاقورة انه لم يحصل اي اطلاق نار وان رواية وفبركات شائعات من قبل المعتدين على اراضي العاقورة لن تؤدي الى اي نتيجة، فبلدية العاقورة تلتزم باحكام القانون في الدفاع عن عقاراتها.