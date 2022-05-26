لبنان | فياض يبحث عرضا فرنسيا لإنشاء معامل كهرباء.. ماذا في التفاصيل؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بحث وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، مع وفدٍ من شركة كهرباء فرنسا “EDF”، العرض المقدم من قبلهم من أجل إعداد دفتر للشروط لاستدراج عروض لإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء، بحسب قناة “أل بي سي”.

وفي التفاصيل، أبلغ فياض الوفد، أنّ الكلفة التي تطالب بها الشركة والبالغة 3.5 مليون يورو هي كلفة مرتفعة، طالبا منهم خفظها وإيجاد وسيلة لتقاضي المبلغ الذي سيتفق عليه على دفعات”.

كما عُلم في هذا المجال، أن EDF ابدت استعدادها للتعاون لا سيما وأن الوزير فياض أوضح للوفد أن زج اسم الشركة في السجال الذي حصل أخيرا، بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لم يكن مقصودا وأن العلاقات بين الجانبين هي علاقات قديمة ولن تتأثر بما جرى”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتهم فياض بأنه قدّم طلباً لعرض ملف التلزيم على مجلس الوزراء، ثم طلب سحبه.

ليعود فياض وتحدّى ميقاتي، بأن يعلن العرض المُتكامل لمعمَلي الكهرباء الذي يتحدث عنه، مجدّداً نفي ما يتّهمه به ميقاتي.

في المقابل، ردّ ميقاتي بتشكيكه في أن يكون فياض هو صاحب الرّدود عليه، طالباً منه التوقف عن إصدار البيانات.