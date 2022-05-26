لبنان | مياه لبنان الجنوبي: معاودة تغذية خط الخدمات ابتداء من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 01:17 مساءً - منذ 45 دقيقة

توجهت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان بـ”الشكر والامتنان لكل النواب والفاعليات والمؤسسات التي سعت وساهمت وتعاونت لإنجاز ربط معظم محطات المياه الكبرى موقتاً بخط جزين والذي تتم تغذيته من المعامل الكهرومائية، وتحيط المواطنين علما بأنه قد بدأ تشغيل المحطات تباعا لمعاودة التغذية بالمياه بعد توقف قسري نتيجة انقطاع خط الخدمات العامة من معامل الإنتاج العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، والذي يغذي محطات انتاج وتوزيع المياه الكبرى في الدوائر التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

وأشارت إلى أنه “مع وصول باخرة الفيول المخصص لمعامل مؤسسة كهرباء لبنان من المتوقع ان تعاود المؤسسة تغذية خط الخدمات ابتداءً من الأسبوع المقبل كالمعتاد”.