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لبنان | عون: نواصل العمل على مكافحة الفساد

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 01:17 مساءً - منذ ساعتين

الرئيس ميشال عون

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة UNDP اوشاراو موناري “مواصلة العمل على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي ولا تراجع مهما اشتدت الضغوط المعروفة المصدر”.

ونوه الرئيس عون بـ”الشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة”، مؤكدا “الحاجة الى دعم المجتمع الدولي لمواجهة الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والمالية”.

بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بعد اللقاء ان “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص 75 مليون دولار لدعم تنفيذ برامج إصلاحية ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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