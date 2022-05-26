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لبنان | لا كهرباء ولا ماء في هذا القضاء وقراه

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 01:17 مساءً - منذ 3 ساعات

النبطية

دخل انقطاع التيار الكهربائي عن النبطية و42 بلدة وقرية في قضائها يومه الخامس، ويعاني المواطنون جراء هذا الانقطاع القاسي إذ ينعكس خسائر بدءا من محتويات برادات المنازل، الى المؤسسات التجارية والمعامل والمطاعم، ويكبدهم اعباء اضافية اذ ان البديل وهو مولدات الاشتراك تنذر فواتيره بأرقام باهظة جدا مع نهاية الشهر الحالي.

وشكّلت ازمة انقطاع الكهرباء ازمة مماثلة وقاسية على المواطنين في النبطية ومنطقتها، فتعالت صرخات الاهالي في البلدات والقرى وفي احياء مدينة النبطية من ازمة مياه خانقة، اذ توقفت مصادر ضخ المياه في البلدات بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود مادة مازوت المولدات الخاصة بها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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