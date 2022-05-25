لبنان | بعد تورطه بخطف طفل… هذا مصيره!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات، اليوم الأربعاء، في منطقة ضهر البيدر، “المواطن (ح.ب) لمشاركته مع آخرين بعملية خطف الطفل ريان كنعان في منطقة حالات – جبيل بتاريخ 2/ 2/ 2022”.

وأفادت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان بأن “المذكور اعترف بتنفيذ العملية بعد قيامه باستطلاع المكان أكثر من مرة، وقيامه بتجارة الأسلحة وتعاطي المخدرات وترويجها”.

وتابع البيان، “بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.