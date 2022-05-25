لبنان | دولار السوق السوداء يواصل تحليقه.. فكم بلغ؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يواصل دولار السوق السوداء تحليقه، إذ تراوح صباح اليوم الأربعاء ما بين الـ34200 ليرة لبنانية للشراء و34100 ليرة لبنانية للبيع.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بياناً جاء فيه: “إننا نشارك المخاوف بشأن مزاعم شراء الأصوات والمحسوبية في انتخابات لبنان، ونطالب السياسيين بالتغيير، والعمل بجد لإنقاذ الاقتصاد”.

وقال مصدران وزاريان لرويترز الجمعة الماضي، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وكان مصرف لبنان المركزي قال في بيان إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية تموز.

وكان البنك قد قال الثلاثاء الماضي إن عمليات الشراء، التي بدأت في كانون الثاني الماضي، يمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة.