لبنان | ارتفاع بدرجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر طقس ربيعي اعتيادي حالياً على لبنان اليوم وغدا مع ارتفاع تدريجي بالحرارة لتصبح حارة أواخر الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل نتيجة كتل حارة ستؤثر على لبنان.

تفاصيل طقس اليوم الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٣ و٢٣ درجة.

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: جنوبية شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٨ و٢٨ درجة ساحلا بين ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.

الجمعة: طقس مستقر ومشمس اجمالا والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٨ و٣١ درجة ساحلا بين ١٣ و٣٣ بقاعاً وبين ١٤ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.