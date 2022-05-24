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لبنان | وزير الخارجية السعودي: اذا قام اللبنانيون بالاصلاحات فسنرى ما يمكننا فعله

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 4:55 مساءً

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

اكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان ان “على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة وموضوع “الحزب” بيد اللبنانيين”.

واضاف: “الانتخابات في لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك ونحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان، وينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك، واذا قام اللبنانيون بالاصلاحات فسنرى ما يمكننا فعله”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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