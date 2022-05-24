لبنان | وزير الخارجية السعودي: اذا قام اللبنانيون بالاصلاحات فسنرى ما يمكننا فعله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 4:55 مساءً

اكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ان “على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة وموضوع “الحزب” بيد اللبنانيين”.

واضاف: “الانتخابات في لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك ونحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان، وينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك، واذا قام اللبنانيون بالاصلاحات فسنرى ما يمكننا فعله”.