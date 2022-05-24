لبنان | نقيب الصيادلة جو سلوم: المريض يتعرض لشتى أنواع التزوير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 12:47 مساءً

نفذت لجنة اصحاب الصيدليات بالتنسيق مع نقيب الصيادلة جو سلوم اعتصاماً امام وزارة الصحة، للمطالبة بتطبيق قوانين مواجهة الدواء المهرب كما وتسليم الادوية للصيدليات، جاء هذا الاعتصام بالتزامن مع اقفال الصيدليات ابوابها حتى الثانية من بعد الظهر يوم الثلاثاء.

وكانت كلمة للنقيب سلوم أكد فيها أن “نقابة الصيادلة تقف مع المريض وتتكلم باسمه لأنه يتعرض لشتى أنواع التزوير، ومنعا لقتل المريض من الدواء المزور والمهرب، وهناك من اشترى دواء لمرضى السرطان واتضح أنه مزور، ولأن الدولة او الوزارة المعنية لم تؤمن الدواء الجيد ولم تضع الخطة السليمة لتأمين الدواء الجيد”.

وأضاف: “نحن وقفتنا اليوم لاجل تبني خطة دوائية واضحة تبدأ بمؤشر للدواء يصدر بشكل دوري ويؤمن الدواء من المستوردين الى الصيادلة وعدم ترك الفراغ للدواء المهرب والمزور بسبب الفوضى والغش والتهريب، ما يتسبب بقتل المريض عدا عن اسعاره اضعاف السعر الحقيقي”، داعيا الى “تبني خطة نقابة الصيادلة الدوائية المتمثلة بالبطاقة الدوائية وتعطي كل مريض القدرة على شراء الدواء الجيد من الصيدليات، وبذلك نكون قد حافظنا على نظام الدواء الذي تميز به لبنان، والحفاظ على جودة ونوعية الدواء من المستوردين والصناعة المحلية”.

ورأى أنه “لو تم منذ عامين اعتماد مؤشر للدواء، لما وصلنا إلى هذه الفوضى وكأن هناك خطة لتدمير قطاع الدواء والصيدليات والمستوردين وهوية لبنان الدوائية”.