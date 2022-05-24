لبنان | امتلاء الطائرات القادمة الى لبنان واتجاه لزيادت عدد الرحلات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يعاني المواطن اللبناني من العديد من المشاكل اليومية مثل: انقطاع الكهرباء والمياه وارتفاع سعر المحروقات بشكل متواصل ويومي، مع التخوف من ازمة الرغيف التي تدق الابواب.

كل هذه الأزمات لم تمنع المغتربين اللبنانيين من الحجز لقضاء العطلة الصيفية في لبنان مع العائلة، وبالرغم من موجة الغلاء الفاحش التي لم يسلم منها اي قطاع وصلاً الى الطب والدواء، ثمة مؤشرات ما زالت تبعث على التفاؤل والامل وارادة العيش، لاسيما من اللبنانيين المغتربين وتحديدا أولئك الذين اضطروا مرغمين إلى الهجرة بحثا عن فرص عمل في الخارج تؤمن لهم ادنى مستلزمات العيش الكريم.

أحد مؤشرات التفاؤل يتجلى في القطاع السياحي الذي، ولأن تعرض لضربة قاسية وتوقفت حركة عجلاته نهائيا في مراحل معينة في السنوات الاخيرة، الا انه ينتفض مجددا، وقد بدأت طلائع المهرجانات بعد ثلاث سنوات من الغياب فيما باتت معظم الشاليهات محجوزة.

وفي السياق، اشار نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود الى ان فصل الصيف ينبئ بموسم سياحي مميز مع امتلاء الطائرات القادمة الى لبنان من ٣٠ حزيران الى ١٥ ايلول المقبل، بحيث تفكر شركات الطيران العربية والعالمية اضافة الى طيران الشرق الاوسط زيادة عدد رحلاتها لاستيعاب العدد الكبير المتوقع وصوله من لبنانيين منتشرين او عاملين في الخليج وسياح عرب وأجانب .

واكد عبود لـ”المركزية” ان الحركة تحسنت من خلال نتائج مكاتب السفر والسياحة من ٥ملايين دولار في السنتين الماضيتين الى ٣٠ مليون دولار خلال الأشهر الماضية لكنها لن تصل الى ما وصلت اليه في العام ٢٠١٨، معتبرا ان الاعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ شهدت حركة جيدة وصلت الى ٦٥مليون دولار، مما يدل الى ان نسبة التراجع بلغت ٥٥ في المئة في العام ٢٠٢٢ مقارنة بالسنتين المذكورتين .