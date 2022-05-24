لبنان | الدفاع المدني ينفذ 39 مهمة خلال 24 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24الساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق شب في أحراج القبيات.

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد 24):

* أحراج (عدد1): نهر العاصي

* أعشاب (عدد11): بصاليم – عانوت – السعديات – الدامور – عاليه – القبيات – صور – طيردبا – راشيا الفخار – السوديكو.

واشجار في الحويش.

* منازل(عدد4) : بر الياس – مشمش – زوق مصبح – منزل مهجور في سن الفيل.

* مؤسسات (عدد1) : داخل محل في برج البراجنة.

* كهرباء (عدد2) : عمود في طبرجا وأخر في صربا.

* نفايات (عدد2) : جعيتا – الفنار.

* مختلف (عدد2) : ورشة لتصليح الدراجات النارية في الرويس – قمح في سرعين.

– نقل وإسعاف (عدد 14):

* حوادث (عدد10): الشياح – حارة صخر – الزعرورية – بسابا – الظريف – عشقوت – غزير – الرملة البيضا – الجاموس – مجدل عنجر.

* حوادث سير (عدد4) : طريق ضهر البيدر وسحب جريح من داخل سيارته ونقله الى المستشفى – رياق ونقل جريحة الى المستشفى – البرغلية/صور ونقل جريحين الى المستشفى – الكرنتينا ونقل قتيل الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1): فتح باب منزل في حرش تابت وإنقاذ من في داخله.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية 39 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.