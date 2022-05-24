لبنان | اعتصام صيدليات لبنان.. مقفلة حتى الثانية ظهراً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 60 دقيقة

ينفذ صيادلة لبنان اعتصاماً اليوم أمام وزارة الصحة العامة للمطالبة بتطبيق القوانين لتسليم الأدوية للصيدليات ومواجهة الدواء المهرب، بالتزامن مع مع إقفال للصيدليات حتى الساعة 2 ظهراً.

وفي هذا السياق، اشار نقيب الصيادلة د.جو سلوم في حديث لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان، الى ان الصيادلة يعتصمون اليوم باسم كل مريض لبناني يتعرض للتوزير والنصب بسبب استفحال الدواء المزوّر والمهرّب، وباسم كل مرضى السرطان.

وأكد وجوب ان يكون موضوع الدواء أولوية الاولويات، لافتا الى ان التحرك اليوم رمزي والصيدليات ستكون مقفلة لغاية الساعة الثانية ظهرا.