لبنان | الدولار الأسود يواصل جنونه ويقترب من عتبة الـ 33 ألفا!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

يستمر سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالإرتفاع الجنوني، فقد سجل مساء اليوم الإثنين 23 أيار 2022 مبلغ:

32550 ليرة لبنانية للشراء و 32600 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وقد تراوح الدولار الأسود صباح اليوم بين 31800 و31900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وقد بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /48,000,000/$ ثمانية وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 24300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف مصرف لبنان في بيان: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.”