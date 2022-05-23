لبنان | ميقاتي لوزير الطاقة: أجب من دون لف ودوران.. وسمّ من طلب منك سحب ملفي الكهرباء؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي:

منذ اعلان دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم الجمعة الفائت سحب معالي وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في اقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصا وأنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصيا عن الاسباب الحقيقية لسحبه الملف. فهل يجرؤ الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا؟

والملفت انه في محاولة للتغطية على فعلته، وزع وزير الطاقة اليوم بيانا يقول فيه انه “ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع”.

والسؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران” هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟؟؟”.

اوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعلته وعد الى ما سبق وابلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت من انك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، على أمل ان تتوقف العراقيل الى فعل ما فعلته.

ان دولة الرئيس لديه اولوية مثل سائر المواطنين وهي تأمين الكهرباء وليس الدخول في سجالات عقيمة.

فاقتضى التصويب.