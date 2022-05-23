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لبنان | بخاري: اغتيال المفتي حسن خالد مقدمة لاغتيال كل لبنان

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

وليد البخاري

صرح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد “نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم”.

وأضاف: “اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أيامًا صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي”.

وتابع: “نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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