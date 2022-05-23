لبنان | بخاري: اغتيال المفتي حسن خالد مقدمة لاغتيال كل لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

صرح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد “نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم”.

وأضاف: “اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أيامًا صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي”.

وتابع: “نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج الانتخابات المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية”.