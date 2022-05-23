لبنان | مولوي بعد رفع العوائق: من كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من محيط مجلس النواب اليوم الإثنين “أنه واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد”.

وأضاف خلال عملية رفع العوائق من محيط مجلس النواب “تواصلت مع الرئيس بري، واتفقنا أنه من كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس ومعًا سنبني لبنان وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون”.

وتابع: “بعد أن لبّيتم النداء وشاركتم في الانتخابات، صار واجبًا علينا أن نسمع أصواتكم، فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد ووسط بيروت سيبقى لكل اللبنانيين.”