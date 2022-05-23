لبنان | فيديو على “تيكتوك” يثير الجدل في “مستشفى الحريري”!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي توضيحًا حول فيديو يتم تداوله لمريضة في الطوارئ، جاء فيه: “يتداول فيديو على تطبيق TicToc من قبل مريضة في طوارئ مستشفى رفيق الحريري الجامعي يظهر فيه أكياس مرمية في غرفة العزل داخل الطوارئ، تلوم فيه الطاقم المسؤول وتتهمه بالإهمال وسوء المعاملة”.

وأضاف, “في الوقائع يهم إدارة المستشفى التوضيح بأن المريضة مصابة بالسل وقد حضرت إلى طوارئ المستشفى ليلة أمس ووضعت بغرفة العزل لحين تأمين غرفة في قسم الطب الداخلي”.

وأشار الى أنّه, “لم تلتزم المريضة بتوجهات الفريق الطبي والتمريضي حيث كانت تصر على الخروج أكثر من مرة للتدخين واستقبال الأصدقاء خلافا لقوانين المستشفى، حيث افترشوا الأرض واحضروا بعض الأطعمة، مما استدعى تدخل بعض عناصر الأمن لالزامها بالتقيد بالتعليمات والارشادات. الأمر الذي أثار غضبها ودفعها إلى تسجيل الفيديو المتداول”.

وتابع, “وقد تم نقل المريضة إلى غرفة العزل في الطابق وهي تتلقى العناية اللازمة”.