لبنان | هكذا أقفل دولار السوق السوداء مساء اليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 12:10 صباحًا

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد, ما بين 31950 و32000 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن سجّل صباحًا ما بين 32250 و32350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأعلن “مصرف لبنان” الجمعة أنّ “حجم التداول على منصة “صيرفة” بلغ 41 مليون دولار أميركي بمعدل 23900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

أما دولار “OMT” قد ارتفع أيضا وسجّل 30 ألف ليرة لبنانية عند الساعة 10:10 من صباح السبت.