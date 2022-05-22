لبنان | محضر ضبط يوقع جريحين.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تعرّض الدراجان في قوى الأمن الداخلي “ح. ع” و”ز. ح” للضرب المبرح من قبل شبان من آل القاق خلال قيامهما بواجبهما في تسجيل محضر ضبط لسيارة مخالفة في محلة السفري – بعلبك.

وكان شبان من آل القاق يستقلون سيارة من نوع bmw دون لوحات وتسير بعكس السير على الطريق الدولية رياق – بعلبك محلة السفري، وخلال محاولة إيقافهم وتسطير محضر مخالفة، أقدم الشبان على ضربهما ونقل العنصران إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك للمعالجة، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاتها.