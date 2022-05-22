لبنان | البزري: لن ندعم أحد مرشحي التموضعات السياسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد النائب ​المنتخب عبدالرحمن البزري​، في حديث لل”MTV” “اننا لن ندعم أحد مرشحي التموضعات السياسية ل​رئاسة مجلس النواب​ في هذه المرحلة، والمطلوب أن يرى المواطن أن الأمور تغيّرت”.

مشيراً إلى أن “خروج ​تيار المستقبل​ من الساحة الانتخابية أدى إلى نوع من الاضطراب في الشارع السني الذي سرعان ما سيطر عليه الشارع، والمشاركة كانت جيدة نسبياً ومن المبكر ترشيح رئيساً للحكومة، فعلينا الانتهاء من الاستحقاقات التي بين أيدينا وأتمنى أن يدعو ئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى استشارات نيابية”.