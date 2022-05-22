لبنان | نقيب اصحاب المستشفيات يحذر: “رح تشوفو الناس عم تموت ببيوتها”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

اعتبر نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان المصارف تحجز اموال المستشفيات. وقال في حديث لقناة الجديد: “نحن علينا ان ندفع نقدا وليس لدينا اي طريقة للوصول الى أموالنا”.

واضاف: “التحويلات والشيكات المصرفية لم يعد لها أي قيمة ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج من خلال عدم تسليم المستشفيات أموال نقدية لتسديد فواتيرها”.

وتابع: نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزيد عن 50 بالمئة “ورح تشوفوا الناس عم تموت ببيوتها” بسبب عدم قدرتها على الدخول الى المستشفى.

يشار إلى أن نقابتي أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان بيانا، دعت في بيان”إلى الإضراب العام والتوقف التام عن العمل يومي الخميس والجمعة في السادس والسابع والعشرين من شهر ايار الحالي، وذلك في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات بإستثناء الحالات الطارئة، والى التجمع امام مصرف لبنان في بيروت يوم الخميس 26 ايار الساعة 11 قبل الظهر وذلك رفضا لسياسات مصرف لبنان المركزي وجمعية أصحاب المصارف بحق المودعين عامة والاطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات.