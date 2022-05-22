لبنان | الدولار الأسود يتخطى الـ32 ألف ليرة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع، متخطّياً الـ 32 ألف ليرة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الأحد ليرة 32350 مبيع و32250 ليرة شراء.

وكان البنك قد قال الثلاثاء الماضي إن عمليات الشراء، التي بدأت في كانون الثاني، يمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

وأصدرت الخارجية الأمريكية مساء الجمعة، جاء فيه؛ إننا نشارك المخاوف بشأن مزاعم شراء الأصوات والمحسوبية في انتخابات لبنان، ونطالب السياسيين بالتغيير، والعمل بجد لإنقاذ الاقتصاد.

وقال مصدران وزاريان لرويترز أمس الجمعة، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.