لبنان | في أيار.. كتل باردة واحتمال تساقط أمطار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تنحسر الكتل الهوائية الحارة اليوم مع تمركز كتل اخرى رطبة وباردة قليلا فوق تركيان تؤدي بالتالي الى طقس مغبر متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة و احتمال تساقط أمطار بين اليوم وغد الاثنين.

ويترافق ذلك مع رياح نشطة وثلوج خفيفة على محيط القرنة السوداء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢٣ درجات

– الجو : قليل غائم جزئيا ومغبر قليلاً مع احتمال زخات مطر موحل

– الرياح : جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس معتدل ومتقلب غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة بين الفجر والظهر تترافق مع برق ورعد واحتمال ان تشتد الامطار فجراً في بعض المناطق والحرارة مستقرة تتراوح بين ١٤ و ٢٤ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.

الثلاثاء: طقس معتدل مشمس الى جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً تتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.