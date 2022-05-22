لبنان | في أيار.. كتل باردة واحتمال تساقط أمطار

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الطقس
تنحسر الكتل الهوائية الحارة اليوم مع تمركز كتل اخرى رطبة وباردة قليلا فوق تركيان تؤدي بالتالي الى طقس مغبر متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة و احتمال تساقط أمطار بين اليوم وغد الاثنين.
ويترافق ذلك مع رياح نشطة وثلوج خفيفة على محيط القرنة السوداء.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢٣ درجات
– الجو : قليل غائم جزئيا ومغبر قليلاً مع احتمال زخات مطر موحل
– الرياح : جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: طقس معتدل ومتقلب غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة بين الفجر والظهر تترافق مع برق ورعد واحتمال ان تشتد الامطار فجراً في بعض المناطق والحرارة مستقرة تتراوح بين ١٤ و ٢٤ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.
الثلاثاء: طقس معتدل مشمس الى جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً تتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.