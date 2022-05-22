لبنان | بشرى الخليل: بري لديه روح الانتقام.. وحزب الله خسر أكثر مما ربح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 صباحاً - حلّت المحامية بشرى الخليل ضيفة على الاعلامي رودولف هلال ضمن برنامج “بلا ولا شي” عبر صوت بيروت انترناشونال.

وفي بداية حديثها، أكدت الخليل ان لا يوجد أي شي في الحياة يدعها تتخلى عن قناعاتها، مضيفة ان الحياة عادلة تجاهها، قائلة انها تنجح دائما بكل ما تريده، وكل ما تسعى اليه تحصل عليه.

أما عن خسارتها في الانتخابات النيابية، قالت الخليل انها ربحت “كرسي” بوجدان وضمير وقلب جميع الناس. وتابعت انها كانت تحب ان تخدم لبنان من الداخل، ولكن الحظ لم يحالفها، قائلة انني “عملت واجبي”. ولفتت الى انها تأخذ مواقف في الحياة عن قناعة، ولو دخلت البرلمان فكانت ستدخل الى جانب اشخاص تنسجم معه بالتفكير السياسي. كما واعلنت خليل ان هناك جهة دفعت الكثير من الاموال في الانتخابات، ومنها توزيع بونات البنزين، مؤكدة ان هذه الطريقة تدل على نقطة ضعف لدى اصحابها وليس عن نقطة قوة. واضافت ان “ليس يعينها أي شخص”، قائلة “ما بعيني بري ولا حدا”.

واشارت الخليل الى ان جميع استطلاعات الرأي رأت انها قادرة على الخرق في الانتخابات، الا انها لم تكن تتوقع تزوير ارادة الناس وعملية الضغط الواسعة التي حصلت.

ولفتت الى انها تعرضت للتهديد في منطقتها من قبل أشخاص تابعين للرئيس بري، مؤكدة ان هناك “ميليشيا” قوية جدا على الارض.

وقالت الخليل انه كان لديها علامات استفهام كثيرة على معرفة السبب على الاصرار لترشيح الثنائي معا في الانتخابات. وتابعت ان المقاومة بالنسبة لي شي كبير جدا.

مضيفة انها لم تستطيع ان تضع مندوبين لها يوم الانتخابات وبالتالي لم يكن باستطاعتهم التجول.

وفي سياق الحديث، اعلنت الخليل انها قدمت كل الشكاوى والتهديدات التي تعرضت اليها الى وزير الداخلية الا انه حتى الان لم يتصرف، مشيرة الى ان مخابرات الجيش اللبناني هي الوحيدة من اهتم بهذا الموضوع. وقالت انه كان على حزب الله ان يأخذ موقفا من ما حصل معها، مضيفة انها اليوم “آخدة موقف من الحزب”.

وأكدت انها لديها القدرة على المحاسبة والمراقبة لو دخلت البرلمان اللبناني، معتبرة ان البرلمان من ثلاثين سنة فاشل والا لم نصل الى ما نحن عليه اليوم، مؤكدة ان الجميع في المجلس مسؤول عن الانهيار.

كما رأت ان لولا نفوذ حزب الله في الجنوب الرئيس بري ليس لديه هذا الحجم من النفوذ.

واعتبرت ان امكانيات الرئيس بري لو يستعملها لخير الوطن والشعب لكان من انجح الزعماء، مشيرة الى ان بري لديه “روح الانتقام”.

أما عن المستقلين الرابحين في الانتخابات، أكدت الخليل ان النتيجة ممتازة جدا ولم تكن متوقعة، قائلة ان “الخرق بذاته حدث”.

وعن ترشيح الرئيس بري لرئاسة مجلس النواب، قالت الخليل انه حتى الان ليس هناك من مرشح آخر، ولا نعرف كيف “ستنطبخ”.

وعن نتيجة الانتخابات، رأت انه اصبح هناك توازن في الداخل بين قوتين، مشيرة الى ان هناك فريق في لبنان يعتبر نفسه رابحا الا انه سيكتشف فيما بعد انه خاسر، مشيرة أنه على الصعيد الشيعي، حزب الله يعتقد انه ربح ولكن في المفهوم الاستراتيجي خسر في محل اكبر من هذا الربح.

واعتبرت الخليل ان الرجل الاقوى في لبنان هو بري وليس السيد حسن نصرالله، لافتة الى انها لا تتوقع ابدا ان يأتي حزب الله بها وزيرة.

وقالت “انني اقدر جميع الناس التي استطاعت ان تنتخبني”.