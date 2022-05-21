لبنان | علي حسن خليل يرد على باسيل.. تصخم امام جمهوره فتوهم!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ 32 دقيقة

لفت النائب علي حسن خليل، في بيان تعليقاً على ما صدر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى أنه “تضخم باسيل فتوهم أمام الجمهور، أن هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط، واسترسل في تكرار لمعزوفات تعوّد عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته”.

وأشار إلى “اننا وبكل فخر رشحنا ككتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة المجلس، ولم نفاوض أو نطلب من أحد، وبالتأكيد ليس من باسيل، أن نبادله الأصوات مع أي موقع، ونعتز بتجربة القيادة المجلسية، التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات كما ينص الدستور”.

وأوضح خليل، أنه “أما ما يحاول أن يضعه من شروط، فالأمر مردود إليه وهو يحاول أن يوهم اللبنانيين بأننا من عطلنا التدقيق الجنائي، الذي كان لبري شرف أن يعمل على إقرار أربعة قوانين تتعلق به وبرفع السرية المصرفية، وكيف عطل فريقه لمرات إقرار الكابيتال كونترول، وأوقف التشكيلات القضائية، ولم ينفذ اي من قوانين مكافحة الفساد وغيرها الكثير مما أوقع البلاد في المصيبة التي نعيش، وأما تطوير النظام واللامركزية فالجميع سمع الموقف الثابت لبري يوم الثلثاء الماضي”.

وطلب أن “يجيب الناس وليس نحن عن شروطها ومطلبها منه في المحاسبة عن الكهرباء والاتصالات والسدود وصفقاتها”، معتبرا أنه “لم يتعود بري أن يفاوض من تحت الطاولة على أي من المواقع، وهو يشرفها، ولم يقبل يوماً من أحد أن يضع شروطاً عليه بأكبر بكثير مما هو مطروح، ويبقى التزامنا أمام الناس مع بري بالعمل الجدي لإخراج البلد من عمق الأزمات التي أورثنا إياها عهدكم كرئيس ثان رديف للجمهورية أوصلها إلى الدرك الذي هي فيه”.

وذكر خليل “اننا ومع كل هذا، وبعيدا عن اسلوب الصفقات، كما كنا نمد اليد إلى الجميع، من نلتقي معه ومن نختلف، ونعوّل على شراكة حقيقية مع كل الفرقاء الصادقين ومؤمنين اننا امام فرصة لتنظيم خلافاتنا وتوسيع المشترك بيننا من اجل انقاذ بلدنا من مشاكله”.