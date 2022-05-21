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لبنان | كورونا في لبنان.. إليكم حصيلة الإصابات والوفيات

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كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت, عن “تسجيل 72 إصابة جديدة بكورونا (72 محلية و0 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1098504”.

مع %2.5 لنسبة إيجابية الفحوصات المحلية (للايام 14 الأخيرة)، ويصنف التفشي المجتمعي على مستوى 2.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 10417”.

من جهة الاستشفاء، بلغت نسبة استعمال اسرة العناية الفائقة %1 (4 أسرة من أصل 336).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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