لبنان | “أوجيرو” ترفع التعرفة بدءًا من هذا اليوم!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 07:26 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 5:16 مساءً

صدر عن هيئة أوجيرو، اليوم السبت، بيان جاء فيه: “تبعًا لمرسوم زيادة تعرفة الاتصالات الذي تمّ اقراره من قبل مجلس الوزراء في 20/5/2022، سيتم تحديث جداول التعرفة على الموقع الالكتروني ogero.gov.lb مطلع الاسبوع المقبل”.

وأضاف البيان، “تبدأ الفوترة بحسب المرسوم في الأوّل من تمّوز 2022”.

وأقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة أمس، رفع تعرفة الإتصالات، اعتبارًا من أوّل شهر تموز المقبل. حيث وافق على عرض وزير الاتصالات جوني القرم، بتعديل التعرفة والرسوم اعتبارا من 1/7/2022 مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة، بذوي الدخل المحدود وعلى أن يصار الى تشكيل لجنة وزارية لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة.

كما عرض وزير الاتصالات موضوع تخفيض حوالي 42,65 مليون دولار أميركي فريش، من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.

وكان وزير الاتصالات جوني القرم، قد أشار في وقت سابق إلى أنه “لدينا مرسومي تعرفة موجودين في مجلس الوزراء، لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إذا لم تقرّ التعرفة الجديدة لأوجيرو ولقطاع الخليوي، لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل”، معتبرًا أنها ستكون “آخر فرصة أمام مجلس الوزراء لمنع انهيار القطاع من خلال إقرار رفع التعرفة، بشكل مدروس لأوجيرو ولقطاع الخليوي”، لافتاً إلى “انني أتيتُ لأحسّن القطاع وليس لأكون شاهد زور على انهياره، واذا لم يقرّ المرسومان بالصيغتين التي قدمتهما، خيار الاستقالة مطروح”.