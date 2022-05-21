لبنان | تيمور جنبلاط: الناس أسقطوا “الاغتيال السياسي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

اعتبر رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، اليوم السبت، على أن “الإنتخابات محطة جديدة ثبتت هوية لبنان الديمقراطي والتنوع الذي حاول كثيرون إلغاءه، ولقد أسقط الناس الإغتيال السياسي الذي خطط له البعض في الداخل وفي الخارج”.

وتوحه جنبلاط خلال الإجتماع الأول لكتلة “اللقاء الديمقراطي” بالشكر لـ”كل من وضع عبر صوته حجراً في بنيان مسيرتنا نحو لبنان الدولة وإستعادة التعافي، ولأهل الجبل الذين هم مثال في التضحية والنضال، وللحزب التقدمي الإشتراكي والرفيقات والرفاق في الماكينة الإنتخابية فرداً فرداً، وللشابات والشباب الذين كانوا العصب الأساسي في العمل والنشاط”.

وتابع،”نشكر الزملاء الذين خضنا معهم الإنتخابات وللذين لم يتوفقوا بالنجاح وسنكمل التعاون معهم، والتحية الى الرفيقة حبوبة عون والرفيقة عفراء عيد والصديق العزيز سعد الدين الخطيب”.

وقال جنبلاط: “إنتهت الإنتخابات والمطلوب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لأن البلد لم يعد يحمل، ونحن سنستكمل العمل من أجل كل الشعارات التي رفعناها في الإنتخابات ونريدها أن تتحقق بأكملها ونختصرها بالسيادة والإصلاح”.

وأضاف، “أولاً في موضوع السيادة، فالسيادة أمر أساسي ناضلنا لأجله وسنستمر حتى نحمي الدولة وقرارنا الوطني المستقل وعلاقاتنا الطبيعية مع الدول العربية الشقيقة. ثانياً، في الموضوع الإصلاحي، هناك العديد من النقاط بدءاً من خطة التعافي وإجراءات الإصلاح المطلوبة من قبل صندوق النقد، كما الكهرباء وهيكلة القطاع المصرفي وحقوق صغار المودعين، وعدم بيع أملاك الدولة بل إستثمارها ووضع العائدات في الصندوق السيادي”.

وأردف، “بالإضافة الى النظام الضريبي العادل وتطوير وتحديث النظام السياسي عبر إلغاء الطائفية وقانون إنتخاب جديد وخفض سن الإقتراع الذي سبق وتقدمنا به، بالإضافة الى عناوين الدولة المدنية في الأحوال الشخصية والمواطنة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، القضاء المستقل، العدالة الإجتماعية وضرورة توفير الحماية لأصحاب الدخل المحدود والموظفين والعائلات الفقيرة، والأهم فتح نافذة الأمل للشباب حتى نمنع الهجرة ونخلق فرص العمل وإمكانية دعم المبادرات الفردية، وأخيراً حماية البيئة”.

وختم جنبلاط بالقول: “هذه العناوين سنستأنف العمل بها مع الزملاء في الكتلة، وبالتعاون مع الذين يتفقون معنا بأولويات الإصلاح وأولويات السيادة والطامحين بالتغيير الحقيقي، الى مزيدٍ من العمل من أجل لبنان بعيداً عن أي مساومات على حقوق الناس”.