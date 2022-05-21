لبنان | غادة عون تهاجم عويدات!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

إنتقدت القاضية غادة عون، قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بشأن “فض الأختام عن شركة مكتّف”.

وكتبت القاضية غادة عون في تغريدةٍ على حسابها عبر “تويتر”: “اليوم امنتوا أدوية السرطان. وبكرا كيف؟ اذا ما استرجعتوا الاموال المنهوبة. واذا 5 مليار $ أموال غير مشروعة”.

وأضافت، “يقرر أحد القضاة وخلافاً لصلاحياته فض الأختام عن شركة مكتّف المرتكبة حتى تهرب أموالها”.

وأردفت: “شو منعمل بكرا بمرضى السرطان. يا شعبي إنت محكوم إعدام انتفض ضد الظلم والسرقة”.

وقامت يوم أمس الجمعة، فرقة من أمن الدولة يُرافقها محامٍ من مكتب المحامي مارك حبقة وكيل شركة مكتّف، بإزالة الأختام عن أبواب الشركة بناءً على قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.