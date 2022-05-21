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لبنان | غادة عون تهاجم عويدات!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

القاضية غادة عون

إنتقدت القاضية غادة عون، قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بشأن “فض الأختام عن شركة مكتّف”.

وكتبت القاضية غادة عون في تغريدةٍ على حسابها عبر “تويتر”: “اليوم امنتوا أدوية السرطان. وبكرا كيف؟ اذا ما استرجعتوا الاموال المنهوبة. واذا 5 مليار $ أموال غير مشروعة”.

وأضافت، “يقرر أحد القضاة وخلافاً لصلاحياته فض الأختام عن شركة مكتّف المرتكبة حتى تهرب أموالها”.

وأردفت: “شو منعمل بكرا بمرضى السرطان. يا شعبي إنت محكوم إعدام انتفض ضد الظلم والسرقة”.

وقامت يوم أمس الجمعة، فرقة من أمن الدولة يُرافقها محامٍ من مكتب المحامي مارك حبقة وكيل شركة مكتّف، بإزالة الأختام عن أبواب الشركة بناءً على قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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