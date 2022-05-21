لبنان | الدولار الأسود يستمر بالإرتفاع ويلامس عتبة الـ 32 ألفا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

يستمر دولار السوق السوداء بالإرتفاع، وقد سجّل في عطلة نهاية الأسبوع، صباح اليوم السبت 21 أيار 2022 مبلغ:

31800 ليرة لبنانية للشراء، و31900 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان الدولار الأسود قد تراوح يوم أمس بين 31200 و31300 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وأعلن “مصرف لبنان” أمس أنّ “حجم التداول على منصة “صيرفة” بلغ 41 مليون دولار أميركي بمعدل 23900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

أما دولار “OMT” قد ارتفع أيضا وسجّل 30 ألف ليرة لبنانية عند الساعة 10:10 من صباح اليوم.