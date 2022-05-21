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لبنان | كلاس: كان كل همي الا يشكوني أحد الى الله

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 10:16 صباحًا

جورج كلاس

كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عبر حسابه على “فيسبوك”: “في 10 أيلول 2021 كانت الصورة التذكارية في القصر الجمهوري لحكومة (معا للانقاذ)… ومع آخر جلسة لمجلس الوزراء، عقدت في القصر الجمهوري، الجمعة في 20 أيار 2022، نودع عائلة (معا للانقاذ) بجدول اعمال غني بالبنود… فهمت (الوزارة) خدمة في معمودية الوطن، ومارستها مسؤولية، لا سلطة على الناس… محبة للبنان… للذكرى والوفاء… كان كل همي الا يشكوني أحد الى الله”.

وكان مجلس النواب قد عقد يوم أمس جلسته الأخيرة حيث أقر مجموعة قرارات طال انتظارها، وأبرزها خطة للتعافي الإقتصادي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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