لبنان | بعد إقرار خطة لإنقاذ القطاع.. موظفو الخليوي اعلنوا وقف الإضراب

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قرر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان وقف الإضراب والعودة الى العمل فورا، في ضوء اقرار الحكومة خطة إنقاذ قطاع الإتّصالات.

وجاء في رسالة وجهتها النقابة الى موظفي شركتيّ ألفا وتاتش: “إن إقرار خطّة إنقاذ قطاع الإتّصالات في مجلس الوزراء, والتي طالما نادينا بها، تعتبر حماية لقطاع الإتّصالات واستمراريته، وتاليا تؤمّن استمراريّة عمل الموظّفين والحفاظ على حقوقهم. وبناءً على هذه المستجدّات، جرت نقاشات مع إدارتيّ شركتيّ ألفا وتاتش، حيث التزمتا تنفيذ بنود عقد العمل الجماعيّ وخصوصا لناحية إلتزامات سنة 2020 ابتداءً من مطلع الشّهر القادم”.

ولفتت الرسالة الى ان النقابة اجتمعت مع وزير الإتّصالات المهندس جوني القرم الذي أكّد التزامه حقوق الموظّفين ومكتسباتهم. وستعقد النّقابة إجتماعات مكثّفة مع إدارتيّ الشركتين ومع الوزارة الأسبوع المقبل لتنسيق آليّة تنفيذ الإلتزامات المستحقّة للموظّفين”.

وتابعت “بناءً على كل ما تقدّم قرّرت النّقابة وقف الإضراب والعودة الى العمل فوراً”. ولفتت الى إنّ النّقابة تشكر الموظّفين على جهودهم وثباتهم وثقتهم بها لنيل حقوقهم والمحافظة على مكتسباتهم.