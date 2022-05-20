لبنان | أول تعليق أمريكي على نتائج الانتخابات في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 10:21 مساءً - منذ 3 ساعات

حثت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، “النواب المنتخبين والقادة السياسيين في لبنان الى الاستجابة لدعوة الشعب اللبناني في التغيير”.

ودعت الخارجية في بيان الى “تشكيل سريع للحكومة اللبنانية”.

وقالت الخارجية، “نشارك مخاوف شركائنا بشأن مزاعم شراء أصوات وترهيب في الانتخابات اللبنانية”.

من جهة اخرى، حثّت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان جميع الأطراف المعنية على “التحرك سريعا لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان”.

ورحّبت المجموعة في بيان، بـ”إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيّار”، معربةً عن “تقديرها للمهنية والتفاني والجدية التي أبداها موظفو الخدمة المدنية اللبنانيون في تسيير العملية الانتخابية، مشيدةً بدور قوات الأمن في حفظ النظام العام أثناء سير الانتخابات”.

ورأت أنّ “مشاركة اللبنانيين في الداخل والخارج في هذه الانتخابات أمرا مشجعا باعتبارها مثلت فرصة ليس فقط كي تسمع أصواتهم بل أيضا لصياغة تطلعاتهم المستحقة”، مؤكّدةً أنها تتطلع إلى تدشين عمل البرلمان الجديد وتحثه على الاستفادة من طاقة الأمل التي بثها اللبنانيون من خلال صناديق الاقتراع، ومعتبرة أنه “حان الوقت للمضي قدمًا بجرأة على صعيد اقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وشعبه بشكل عاجل للوقوف على قدميه مجددا”.