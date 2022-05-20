لبنان | ميقاتي: نتفهّم وجعكم ومرحلة التعافي التدريجي ستبدأ في أسرع وقت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 10:21 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 7:53 مساءً

أكّد رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” اننا تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع خطة للتعافي المالي ولا إنقاذ من دون الاتفاق مع الصندوق”، مشيرًا الى أنّ رئيس الجمهورية طلب من مجلس الوزراء الحالي الاستمرار بعمله ريثما تتشكل حكومة جديدة، شاكرًا اياه على التعاون طيلة الفترة .

كلام ميقاتي جاء عقب جلسة الحكومة التي أقرت خلالها خطة طال انتظارها للتعافي المالي بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وقال ميقاتي: ” أنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكلّ الإداريين والموظفين والعسكريين وكل من واكب هذا الاستحقاق، والحكومة ستدخل منتصف ليل غد مرحلة تصريف الأعمال”.

وفي ما يتعلّق بملف الكهرباء، لفت الى أن الحكومة تعمل على تأمين الحدّ الأدنى من الطاقة بالتعاون مع العراق ومصر والأردن وسوريا، وهناك عروض عدّة من شركات عالمية لتوليد الكهرباء بشكل دائم في لبنان.

وتوجّه ميقاتي الى اللبنانيين قائلًا: ” نتفهمّ غضبكم ووجعكم ونعمل على تخفيفه، وستبدأ مرحلة التعافي التدريجي في أسرع وقت ممكن. وعملنا في الحكومة بكل ضمير حي لأننا نتطلع إلى تخفيف معاناة المواطن، وعلى عكس ما قيل ما تمّ اتخاذه من خطوات هو لتمرير هذه الفترة”، متمنّيًا التوفيق للنواب الجدد وداعيًا للإسراع بالخطوات لتسمية رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة.