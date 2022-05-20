لبنان | محافظ بيروت تسلم التقرير الأولي من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 4:38 مساءً

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي :

بعد سلسلة لقاءات واجتماعات قام بها محافظ مدينة بيروت مع بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية 2022، للاطلاع على سير العمل والإجراءات التي اتخذت خلال فترة الانتخابات النيابية من توزيع صناديق الاقتراع مروراً بمراقبة عمليات الفرز وصولاً الى إصدار النتائج النهائية، على ضوء ذلك زار وفد من البعثة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي بحضور رئيس دائرة المحافظة سامر يعقوب في زيارة وداعية حيث تم تسليم المحافظ عبود التقرير الأولي لعملية مراقبة الانتخابات عن عام 2022، حيث أثنى الوفد على العمل الممتاز الذي قام بها محافظ بيروت وفريق العمل خاصة الاستاذ سامر يعقوب الذي كان صلة الوصل بين البعثة ومحافظة بيروت في كل ما يتعلق بالأمور اللوجستية المترافقة مع العملية الانتخابية حيث لم يتم رصد أي تقصير أو مخالفات تذكر في محافظة مدينة بيروت.

كما استمعت البعثة من المحافظ عبود وفريق العمل عن النظرة المستقبلية لتطوير العملية الانتخابية المقبلة والتعديلات التي يمكن أن تطرأ على القانون، بالاضافة الى الخطوات والتحسينات التي يجب أن تطبّق لنجاح أي استحقاق قادم فيما يتعلق بمحافظة بيروت.