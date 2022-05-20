لبنان | شركة مكتف تعيد فتح أبوابها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عاودت شركة مكتف للتحويلات المالية فتح أبوابها ورفع الأختام عنها بقرار من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعدما كانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أكّدت على قرارها المتعلّق بختم أبواب الشركة التي تم فضّها من جديد اليوم.

وطلب القاضي عويدات حصر المراجعة به بكل ما يتعلّق بشركة مكتف.

من جهته، اكتفى وكيل الشركة المحامي مارك حبقة بالقول لـ”النهار” بعد فض الأختام عن الشركة، “لقد حقّقنا وعد ميشال مكتف”.