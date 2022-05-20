لبنان | عون وقّع مرسوم رقم 9205

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، المرسوم الرقم 9205 تاريخ 20 أيار 2022، القاضي باعطاء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية (اصل وفوائد) واشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، واتعاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الدوليين.

وحددت مدة استعمال السلفة بسنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم.