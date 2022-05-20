اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | عون وقّع مرسوم رقم 9205

0 نشر
mayssa kassab 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

الرئيس ميشال عون

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، المرسوم الرقم 9205 تاريخ 20 أيار 2022، القاضي باعطاء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية (اصل وفوائد) واشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، واتعاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الدوليين.
وحددت مدة استعمال السلفة بسنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا